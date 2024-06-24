العالم اليوم - السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية 12.4% في أبريل 2024

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية 12.4% في أبريل 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:26 صباحاً - ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية في أبريل الماضي بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما انخفضت صادرات المملكة البترولية بنسبة 4.2 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة الإثنين.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات البترولية للمملكة سجلت في أبريل الماضي نحو 79.3 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، انخفاضا من حوالي 82.8 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يأتي بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج النفطية المتفق عليها في إطار تحالف "أوبك+".

وذكر البيان أن الصادرات السلعية -بشكل إجمالي- انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي، إلى حوالي 102 مليار ريال، كما انخفضت الواردات بنسبة 1.3 بالمئة إلى حوالي 60 مليار ريال.

ووفقا للبيان فقد انخفض فائض الميزان التجاري السعودي في أبريل بنسبة 0.5 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، مسجلا نحو 42 مليار ريال، لكنه ارتفع بنسبة 36 بالمئة على أساس شهري بالمقارنة مع مارس الماضي.

وكانت الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة وشكلت ما نسبته 16.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها اليابان ثم الهند. كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة في أبريل نيسان بما نسبته 22.4 من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة ثم الهند.