العالم اليوم - حماية نجل نتنياهو.. "الشاباك" يقدم توصية جديدة

انتم الان تتابعون خبر حماية نجل نتنياهو.. "الشاباك" يقدم توصية جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:26 صباحاً - أوصى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) باستبدال حراسته الأمنية ليائير نتنياهو، نجل بنيامين نتنياهو، بأفراد أمن من مكتب رئيس الوزراء.

وحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد تم الكشف عن هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لحماية رموز الدولة الذي عقد في 9 يونيو.

وأضافت أن "الشاباك" اقترح خلال الاجتماع استبدال وحدة الأمن الشخصي التابعة للجهاز بأفراد أمن "ماغن"، وهي وحدة مكونة من أفراد أمن من مكتب رئيس الوزراء، وهي مجهزة تجهيزا جيدا لتوفير الحماية اللازمة.

ويقيم يائير نتنياهو حاليا في ميامي.

وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يتم تمرير القرار المتعلق بالترتيبات الأمنية الاستثنائية لأفراد عائلة نتنياهو من قبل الشاباك إلى لجنة الوزراء، حيث قد يواجه بعض التحديات.

من جهة أخرى، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو طلب في وقت سابق من هذا الشهر أن تحصل زوجته سارة وابنيهما أفنير ويائير على حماية أمنية مدى الحياة من الشاباك، حتى في حال مغادرته رئاسة الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء ردا على ذلك إن "هذا التقرير مليء بالأكاذيب والافتراءات".