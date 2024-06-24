العالم اليوم - هجمات داغستان.. حصيلة قتلى جديدة وانتهاء العملية الأمنية

انتم الان تتابعون خبر هجمات داغستان.. حصيلة قتلى جديدة وانتهاء العملية الأمنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:26 صباحاً - قُتل 15 شرطيا على الأقل في الهجمات، التي استهدفت الأحد عدة كنائس في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز، حسبما أفاد المسؤول المحلي سيرغي ميليكوف.

وقال ميليكوف، في مقطع فيديو نُشر على تلغرام ليلا، إن "أكثر من 15 شرطيا سقطوا ضحايا عمل إرهابي" في داغستان.

وأضاف أنهم "قاموا بحماية السكان المدنيين.. على حساب حياتهم".

وأفادت الحصيلة الأولية، التي أعلنتها السلطات، بمقتل 8 من عناصر الشرطة وكاهن في الهجمات.

هذا وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، الإثنين، انتهاء العملية التي شنت في داغستان.

ماذا حدث؟