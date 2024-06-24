العالم اليوم - اندلاع حريق كبير في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:26 صباحاً - اندلع حريق كبير في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، الاثنين، وعثرت فرق الإغاثة على نحو جثة في الموقع، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوكالة نقلا عن وسائل إعلام إن وحدات الإطفاء تمكّنت من إخماد الجزء الأكبر من الحريق، وإنهم يسحبون الجثث من المبنى المتفحم.

وتعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة أريسيل الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات. ويقع في هواسيونغ جنوب العاصمة سيول.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء سحب دخان كثيف تتصاعد في السماء فوق المصنع فيما النيران مندلعة داخل المبنى. وشوهدت عشرات آليات الإطفاء أمام المصنع.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يوول تعليمات طارئة إلى السلطات طالبا "حشد كل الموظفين والمعدات للتركيز على البحث عن الأفراد وانقاذهم".

وشدد رئيس البلاد أيضا على أن السلطات تتحمل مسؤولية "ضمان سلامة عناصر الإطفاء نظرا إلى الانتشار السريع للنيران".

وتتواصل جهود فرق الإطفاء والإغاثة فيما لم يعرف بعد السبب وراء اندلاع الحريق.

وتعد كوريا الجنوبية من كبار منتجي البطاريات لا سيما تلك التي تستخدم في السيارات الكهربائية.

وتزود مصانعها بطاريات لمصنعي الآليات الكهربائية عبر العالم ومن بينها شركة تسلا.