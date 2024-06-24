عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

جدة - نرمين السيد - مستوطنون يقتحمون سبسطية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، حسبما أفادت به مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عورتا في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلاً مصابًا بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

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