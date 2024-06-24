تشمل 116 فردا وكيانا.. الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - الاتحاد الأوروبي

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب "رويترز"، تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو إجراءات تقييدية على 116 فردا وكيانا في روسيا. وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لن تترك الأعمال العدوانية للولايات المتحدة دون رد، وذلك تعقيبًا على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد بلادها، والتي شملت أكثر من 30 شخصًا وأكثر من 200 كيان من روسيا والصين.

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