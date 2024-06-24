عاجل.. فصائل فلسطينية تقصف تجمعات للاحتلال وخط إمداد في محور نتساريم

جدة - نرمين السيد - مركز قيادة جيش الاحتلال في مستوطنة نتساريم

قالت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، إنهم قصفوا تجمعات للاحتلال الإسرائيلي وخط إمداد في محور نتساريم جنوب غزة، برشقة صاروخية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا، اليوم الإثنين، واستهدف حيي البرازيل وتل السلطان ومخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية. أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، سقوط شهيد إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

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