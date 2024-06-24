جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن مصر تؤكد مجددًا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن "مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، لحين عودة تشغيل معبر رفح". وأضاف أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر رفيع المستوى: مصر تؤكد مجددا رفضها أي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.