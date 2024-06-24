مصدر رفيع: مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم

جدة - نرمين السيد - معبر كرم أبو سالم قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن "مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، لحين عودة تشغيل معبر رفح"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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