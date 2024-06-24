ردًا على أكاذيب «تليجراف».. جولة لسفراء معتمدين في لبنان بمطار بيروت

جدة - نرمين السيد - جولة السفراء بمطار بيروت

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، بعض من اللقطات الحية لجولة لسفراء معتمدين في لبنان بمطار بيروت، وذلك ردًا على تقرير مكذوب نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري.





وبحسب تقرير "القاهرة الإخبارية"، فإن هذه الجولة لعدد من السفراء والدبلوماسيين تأتي ردًا على تقرير صحيفة "تليجراف" البريطانية وادعاءات بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري، لافتة إلى أن تقرير الصحيفة البريطانية تضمن اقتباسًا منسوبًا إلى مصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا". فيما نفت "إياتا" ما ورد في تقرير "تليجراف" البريطانية، مؤكدةً أن هذا الاقتباس عارٍ من الصحة، وأشارت "إياتا" إلى أنها تواصلت مع الصحيفة لتصحيح الخطأ وهو ما استجابت له "تلجراف".

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