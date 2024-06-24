كوريا الشمالية: إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى شبه الجزيرة استعراض خطير

جدة - نرمين السيد - كوريا الشمالية

قالت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، إن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى شبه الجزيرة الكورية يعد استعراضا خطيرًا للقوة، متعهدة بالرد على هذه الخطوة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قد أفادت، أول أمس السبت، بوصول حاملة الطائرات الأمريكية "USS Theodore Roosevelt" إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي، "لعرض القوة ضد التهديدات المتزايدة مع تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا". وأضافت أن حاملة الطائرات الأمريكية يرافقها المدمرتان Halsey وDaniel Inouye، وأن هذه السفن ستشارك في المناورات البحرية المقررة نهاية يونيو الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وجاءت الخطوة الأمريكية ردًا على زيارة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو الجاري، حيث أجرى محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ووقعا اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة، تنص على الدفاع المشترك بين البلدين.

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