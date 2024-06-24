جدة - نرمين السيد - جهود مصر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسئولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشار المصدر إلى أن مصر تؤكد مجدداً رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الاسرائيلي. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر رفيع المستوى: مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة إلى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.