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عاجل.. العثور على 20 جثة إثر حريق في مصنع للبطاريات بكوريا الجنوبية

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عبير العدوى 2024-06-24 10:54 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - حريق مصنع البطاريات في كوريا الجنوبية

أكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الإثنين، العثور على نحو 20 جثة إثر حريق في مصنع للبطاريات في جنوب العاصمة سول بدولة كوريا الجنوبية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وبحسب التقارير، تعد كوريا الجنوبية من كبار منتجي البطاريات، لا سيما تلك التي تستخدم في السيارات الكهربائية. فيما تعود ملكية مصنع البطاريات إلى مجموعة "أريسيل" الكورية الجنوبية الرئيسية في صناعة البطاريات، ويقع في مدينة هواسيونج.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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