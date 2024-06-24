نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مصر تنسق مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر قامت بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبوسالم، وذلك كخطوة مؤقتة حتى يتم استئناف عمليات تشغيل معبر رفح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

عدد الشاحنات التي دخلت خلال الفترة الماضية

وأكد المصدر أن الجهات المعنية في مصر نجحت في التنسيق مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بهدف توفير المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان قطاع غزة.

رفض مصر لتشغيل معبر رفح في ظل الوضع الراهن

وأضاف المصدر أن مصر تؤكد مجددًا رفضها لأي محاولة لتشغيل معبر رفح في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الحركة الحرة والآمنة دون قيود.