‏إعلام روسي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم في داغستان إلى 19

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام روسي، بارتفاع عدد قتلى الهجوم في داغستان إلى 19.

وفتح مسلحون النار، على سيارة تقل شرطيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم، فى سيرغوكالا، وهى قرية تقع بين محج قلعة وديربنت، ومساء الأحد، أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب انتهاء "المرحلة النشطة" من عمليتها فى ديربنت، مشيرة إلى مقتل مُهاجمَين اثنين.

وأكدت وكالة الأنباء الروسية مقتل 5 مسلحين فى الهجمات بداغستان، وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا فى "أعمال إرهابية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.