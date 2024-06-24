العالم اليوم - النفط يعزز مكاسبه بدعم من توقعات للطلب محت أثر قوة الدولار

انتم الان تتابعون خبر النفط يعزز مكاسبه بدعم من توقعات للطلب محت أثر قوة الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 02:18 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، وسط تقييم المتعاملين للدعم من الطلب المتوقع في الصيف والتوترات الجيوسياسية، والذي بدد تأثير صعود الدولار.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.39 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.86 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وحققا مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي لهما.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط "السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار... هو الثقة المتزايدة في أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض حتما خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي"، مشيرا إلى الطلب خلال فصل الصيف على منتجات النفط.

وتدعم المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتصاعد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية أسعار النفط.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تتضمن حظرا على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في التكتل لشحنه إلى دول ثالثة.

ومع ذلك فإن صعود الدولار يرفع تكلفة شراء النفط بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.