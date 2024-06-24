جدة - نرمين السيد - الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن تورط الولايات المتحدة في الأعمال العدائية التي تؤدي إلى مقتل مدنيين روس لا يمكن إلا أن يكون له عواقب. كما أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم. وسقط عشرات القتلى جراء الهجمات الأوكراني، أمس الأحد، على مدينة سيفاستوبول ومنطقة داغستان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية بعد الهجوم الأوكراني على القرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.