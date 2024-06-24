نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تتوعد أمريكا برد عسكري قوي..فيديو للحظة هجوم شبه جزيرة القرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حدة التوترات بين روسيا والولايات المتحدة أمس الأحد، إلى أقصى حد إذ هددت موسكو واشنطن بشكل صريح لأول مرة برد عسكري قوى إثر قصف كييف 5 صواريخ من صنع الولايات المتحدة على ‎شبه جزيرة القرم، مما أسفر عن سقوط ضحايا من بينهم أطفال، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الاخبارية» نقلًا عن وسائل إعلام روسية.

الهجوم على ‎شبه جزيرة القرم



وحملت وزارة الدفاع الروسية أمريكا مسئولية الهجوم الصاروخي الذي شنته أوكرانيا أمس الأحد على ‎شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ من نوع «أتاكمس»، وهي آخر دفعة أسلحة سملتها واشنطن لكييف في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت الوزارة في البيان، أن المسئولية الأولى لعملية القصف المتعمد الذي استهدف مدنيين في سيفاستوبول هي تقع بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة التي زودت أوكرانيا بأسلحة، فضلا عن السلطات في كييف.

وأكدت أن هذا الفعل لن يمر دون رد فعل قوي، أو بمعنى أدق لن يمر دون «عقاب عسكري وقانوني».

3 قتلى و100 مصاب



وبحسب تصريح للحاكم المحلي لمدينة سيفاستووبول ميخائيل رازفوزاييف، فأن القصف الذي استهدف المدنيين أسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 100 مصاب.

وأكدت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت 4 صواريخ بينما انفجر الخامس في الجو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في أبريل الماضي، أنها زودت كييف بصواريخ من النوع أتاكمس، بعد إلحاح من كييف لوقت طويل، وذلك بسبب قدرتها على إصابة أهداف بعيدة عن الجبهة.

وعلى الرغم من أن كييف تستخدم تلك الصواريخ منذ أكتوبر الماضي، إلا أن شحنة الصواريخ الأخيرة هي نسخة محدثة ويصل مدها إلى 300 كم.

لحظة وقوع الانفجار

رصدت الكاميرات لحظة سقوط صواريخ، أطلقتها أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، وتناثرت شظاياها على المصطافين على أحد الشواطئ.

وفي التفاصيل، قالت السلطات التي عيَّنتها روسيا في شبه جزيرة القرم إن شظايا صاروخ سقطت بعد الظهر مباشرة بالقرب من شاطئ في الجانب الشمالي من سيفاستوبول، حيث كان السكان المحليون يقضون إجازاتهم

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الحكومي الروسي، أشخاصًا يركضون، بينما يجري نقل البعض على الأسرّة المخصصة للشواطئ، وفقًا لـ "سكاي نيوز عربية".

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن 124 شخصًا على الأقل أصيبوا، وقالت السلطات إن من بين المصابين 27 طفلًا، خمسة منهم في حالة خطيرة.

وقالت روسيا اليوم الأحد إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هجوم أوكراني بخمسة صواريخ على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 124 آخرين. مضيفة بأن واشنطن زودت كييف بهذه الصواريخ.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ من طراز "أتاكمز" المزودة برؤوس حربية عنقودية، بينما انفجرت ذخيرة الصاروخ الخامس في الجو.

وقالت الوزارة إن متخصصين أمريكيين حددوا إحداثيات رحلة الصواريخ بناء على معلومات واردة من أقمار تجسس أمريكية؛ وهو ما يعني أن واشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة: "تتحمل واشنطن في المقام الأول مسؤولية الهجوم الصاروخي المتعمد على المدنيين في مدينة سيفاستوبول بعد أن زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، كما يتحمل نظام كييف المسؤولية بعد تنفيذ هذه الضربة من أراضيه".

وبدأت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكمز، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، في وقت سابق من هذا العام.



