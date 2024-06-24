العالم اليوم - الصحة العقلية للطفل.. "خطر" قادم من منصات التواصل

انتم الان تتابعون خبر الصحة العقلية للطفل.. "خطر" قادم من منصات التواصل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 03:24 مساءً - لسنوات عديدة، حاول الباحثون تحديد ما إذا كان مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على صحته العقلية أم لا.

واليوم، أعلن الجراح العام الأميركي فيفيك مورثي أنه يخطط للضغط من أجل وضع علامة تحذيرية للصحة العقلية على منصات التواصل الاجتماعي، بما يشبه تلك التي توضع على علب السجائر.

إذ أن وجود علامة التحذير مهمة حتى يتمكن العلماء من الوصول إلى النقطة التي تصبح فيها المنصات آمنة بالفعل.

وذكر في دراسة أجراها أن المراهقين الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون خطرا مضاعفا للإصابة بأعراض القلق والاكتئاب.

وتقول اختصاصية علم النفس السريري سلمى صدقه، في حوار لها مع برنامج "الصباح" على "دوت الخليج":

توفر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد فرصة إنشاء حسابات شخصية، يساهمون من خلالها بمحتويات متنوعة تستهدف شرائح وفئات مختلفة من المجتمع، مما يسهل عملية التواصل والتفاعل معهم.

باتت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من كل بيت وبمتناول الجميع.

أمام الاستعمال المطول لوسائل التواصل الاجتماعي فإن ذلك يؤثر على الصحة العقلية والنفسية للفرد وعلى قدراته المعرفية كالقدرة على الانتباه والتركيز والذاكرة.

ينجر عن الاستعمال المفرط لوسائل التواصل اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق وجميع الأمور ذات الصلة.

لوسائل التواصل تأثير بالغ على بنية الدماغ وتكوينه لدى الأفراد، ولا سيما المراهقين والأطفال.

يتأثر التركيز والانتباه بشكل كبير جراء التدفق المستمر للمحفزات على هذه الوسائل والتنقل السريع من مهمة إلى أخرى ومن صفحة إلى صفحة.

تحدث تغييرات في تركيب الدماغ لدى المراهقين، مما يُسفر عن سلوكيات اندفاعية.. كما أن المحفزات المتاحة عبر الإنترنت تُساهم في إفراز هرمونات السعادة والمتعة في الجسم، الأمر الذي يزيد من احتمالية إدمان الأفراد على وسائل التواصل.

يتعرض الأفراد لتأثيرات سلبية من وسائل التواصل الاجتماعي بدرجات متفاوتة، نظرا لعدة عوامل، منها:

- مدة التعرض، حيث تشير الدراسات إلى أنه لا يوجد وقت محدد يمكن اعتباره آمنًا للاستخدام، ولكن الأشخاص الذين تجاوزت فترة مشاهدتهم 3 ساعات يوميًا يعانون من تأثيرات سلبية أكبر.

- كلما زاد الوقت المخصص لوسائل التواصل وازداد تعريض الشخص لمحتويات غير مفيدة أو مضللة مثل ترويج المنتجات الخاطئة، كلما ازدادت الأضرار الناتجة عن هذه الوسائل.

- الشباب والمراهقون الذين يشاركون في أنشطة بدنية واجتماعية بانتظام يكونون أقل عرضة للخطر الناجم عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

- أخيراً، يُعتبر التماسك الأسري عاملاً مهمًا في الحفاظ على الاستقرار النفسي وتقوية المناعة النفسية للفرد، مما يقلل من التأثيرات السلبية لهذه الوسائل عليهم.