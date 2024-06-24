مفوض أونروا: الاحتلال الإسرائيلي قتل 180 عاملاً أمميًا ودمر 120 منشآتنا

جدة - نرمين السيد - فيليب لازارينى

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن مستويات الجوع الكارثية في أنحاء قطاع غزة من صنع الإنسان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأشار مفوض الأونروا، إلى أن 180 عاملا في الوكالة قتلوا و120 منشأة تم استهدافها خلال العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن هناك محاولات لوقف عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية. وقال مصدر رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسئولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الثلاثة أسابيع الماضية، منوهًا بأن مصر تؤكد مجدداً رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الاسرائيلي. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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