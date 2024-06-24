بعد تصريحات أمين حزب الله.. وزير خارجية اليونان يؤكد وقوف بلاده بجانب قبرص

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس

علق عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، على تصريحات وزير الخارجية اليونان اليوم الإثنين، والذي أكد أن بلاده ستقف إلى جانب قبرص، وكذلك الاتحاد الأوروبي، حال وقوع أي اعتداءات من حزب الله.





وقال بركات، خلال رسالة على الهواء، اليوم الإثنين، إنه وصف الاتهامات أو التهديدات التي وجهها حزب الله لقبرص أنها غير مقبولة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات ليست جديدة لأنه عندما صرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وهدد قبرص أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقف بجانب قبرص، مشيرا إلى أن اليونان وقبرص دولتان حليفتان. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس القبرصي أكد أنها ليست جزءًا من المشكلة ولا تتورط في حزب الحرب وأكد أنها جزءا من الحل ولذلك كان هناك الممر البحري الملاحي الذي يمد قطاع غزة بالمساعدات.

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