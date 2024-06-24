متحدث جيش الاحتلال: دفاعاتنا الجوية اعترضت صاروخا أطلق من رفح الفلسطينية

قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "دفاعاتنا الجوية اعترضت صاروخًا أُطلق من رفح الفلسطينية دون وقوع إصابات"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، أنها قصفت مستوطنتي "أفيشالوم" و"حوليت" في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة.

كما قالت فصائل فلسطينية إنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى كمين بمستوطنة "بات حيفر" في طولكرم بالضفة الغربية، مؤكدة أنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنهم قصفوا جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب مدينة رفح الفلسطينية بقذائف الهاون، وقصفوا تجمعات للاحتلال الإسرائيلي وخط إمداد في محور نتساريم جنوب غزة، برشقة صاروخية.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.