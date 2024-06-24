- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال رسالته على الهواء عبر برنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية.
ونوه، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في استشهاد فلسطيني في قصف بالمدفعية الإسرائيلية استهدف المناطق الشمالية الشرقية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاوضاع الإنسانية، تزداد سوء بسبب نقص الإمدادت الغذائية والطبية، فضلًا عن المجاعة التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال الإسرائيلي يكثف القصف على المنطقة الشرقية لمخيم البريج بوسط غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.