قصر باكنجهام يعلن إصابة شقيقة الملك تشارلز بجروح وارتجاج في المخ

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر باكنجهام في بريطانيا، اليوم الإثنين، إصابة الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز، بجروح طفيفة وارتجاج في المخ، وذلك عقب تعرضها لحادث، مؤكدًا أنه تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب التقارير البريطانية، أصيبت الأميرة آن بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار جاتكومب بارك مساء أمس، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس. وأشارت التقارير إلى أن صاحبة السمو الملكي لا تزال في مستشفى ساوثميد في بريستول كإجراء احترازي للمراقبة، ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل وسريع.

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