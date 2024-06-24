جدة - نرمين السيد - السفير علاء موسى

قال السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، إنّه استمع من مسؤولي مطار رفيق الحريري، وبخاصة فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد واستلام البضائع.





وأضاف موسى، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أنا والسادة السفراء لسنا مسؤولين عن التفتيش على مطار بيروت ولا البحث عن أشاء ممنوعة فيه، ولكن وجودنا في هذا المطار رسالة دعم للبنان". وتابع سفير مصر لدى لبنان: "ما نحتاجه في المستقبل هو التهدئة وليس البحث عن منغصات وأشياء أخرى تزيد من حدة التوتر، وبخاصة أن وضع لبنان في الإقليم يتأثر بما يدور فيه، وبالتالي، ما نسعى إليه نحن وأنتم والحكومة اللبنانية تهدئة حدة التوتر قدر الإمكان في الفترة المقبلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر لدى لبنان: وجودنا في مطار بيروت الدولي رسالة دعم لأشقائنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.