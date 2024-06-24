الرئيس الفرنسي يستقبل العاهل الأردني في العاصمة باريس

جدة - نرمين السيد - ملك الأردن ورئيس فرنسا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ويكثف العاهل الأردني من جهوده وجولاته الخارجية في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والمستمر على نحو متصاعد منذ 7 أكتوبر الماضي.

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