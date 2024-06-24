مقتل 4 وإصابة 30 في هجوم روسي على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، نقلا عن وكالة رويترز، بأن 4 أشخاص قتلوا وإصابة أكثر من 30 آخرين، في هجوم صاروخي روسي على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا.





يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن موسكو ستحلل بعناية الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات انتقامية.

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