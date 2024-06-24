جدة - نرمين السيد - مراسل القاهرة الإخبارية

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، إنه بعد انقطاع دخول المساعدات لمدة 3 أيام ماضية، دخل اليوم من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبو سالم 33 شاحنة مساعدات غذائية تضم عددا كبيرا من المساعدات والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وكذلك بعض المستلزمات والأدوية.





وأضاف "المطعني"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية": "دخلت 4 شاحنات من الغاز، 2 منها جرى إفراغ الحمولة الخاصة بهما، ومن المنتظر إفراغ الشاحنتان الأخريتان بمعبر كرم أبو سالم، ولكن لم يتم تأكيد تفريغ الحمولة الخاصة بالغاز حتى هذه اللحظات". وتابع: "مصدر رفيع المستوى قال ونوه إن موقف مصر ثابت من تنسيق الأمم المتحدة لدخول المساعدات ورفض التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعودة تشغيل معبر رفح بعد احتلاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أكدت عليه مصر في الأسابيع الماضية عندما توقفت حركة المساعدات بشكل تام بعد احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: 33 شاحنة مساعدات غذائية دخلت من مصر لمعبر كرم أبو سالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.