وزير الإعلام اللبناني: مطار بيروت الدولي لم يتأثر بتقرير تليجراف البريطانية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير السياحة، خلال جولة أجراها وزراء وسفراء معتمدون داخل مطار بيروت الدولي.
ومن جانبه، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنه ناقش مع رئيس الوزراء ووزارة العدل رفع دعوى قضائية ضد صحيفة تلجراف البريطانية، مؤكدًا أن لبنان سيتخذ الإجراءات القانوني اللازمة ضد صحيفة تليجراف البريطانية.
وأضاف أنه "تم شرح للسفراء بالتفاصيل الآلية المعمول بها في المطار التي تتوافق مع كل المعايير الدولية".
وتابع: "كان هناك جولة للإعلام داخل مركز الشحن الأول وعملنا جولة مع السفراء على سور المطار، فقد شرح العميد كفوري للسفراء ومن يمثلونهم حول دور الجيش اللبناني في حراسة وأمن المطار من أسوار المطار عبر الكاميرات والضباط والرتباء إلى حرم المطار ومرافقه كافة".
ونوه حمية، بأن مرافق الدولة اللبنانية، من مطارات وموان، مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة، وأن مطار بيروت يستوفي كل المعايير الدولية.
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