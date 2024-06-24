حماس: موقفنا إيجابي في التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن موقفنا إيجابي في التعامل مع جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا كاملا من غزة وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الحركة، إنه يجب على الإدارة الأمريكية رفع غطاء الصمت والانحياز والضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة.

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