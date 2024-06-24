حماس: نتنياهو يرفض ويعطل ما ورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن موقف نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل إلى اتفاق هدنة والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الحركة، أن نتنياهو هو الذي يرفض ويعطل ما ورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن الأخير وليس حركة حماس.

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