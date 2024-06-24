الاتحاد الأوروبي يدرج والدة قديروف على قائمة العقوبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 05:29 مساءً - أدرج الاتحاد الأوروبي السيدة أيماني قديروف والدة حاكم جمهورية الشيشان الروسية رئيسة صندق أحمد حجي قديروف الخيري على قائمة العقوبات "لإسهام صندوقها بتزويد الجيش الروسي بالمؤن".

وجاء في بيان نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه "تم إدراج أيماني قديروف على قائمة العقوبات على خلفية برنامج إعادة تعليم الأطفال الأوكرانيين ومساعدة أسر المقاتلين الشيشان المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإسهامها بتزويد العسكريين الروس بالمؤن والمعدات التقنية".

تجدر الإشارة إلى أن حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف كان قد تهكّم مرارا على عقوبات الغرب ضده، وضد روسيا والمسؤولين الروس والمقربين منه.

ويطالب المسؤولين الغربيين بتشديد العقوبات عليه ما استطاعوا، في شرف عظيم له ولكل مواطن روسي تشمله عقوبات أعداء روسيا.