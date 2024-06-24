العالم اليوم - بعد اجتماع الوزير.. "معسكر مغلق" يكشف ما يدور قبل لقاء القمة

انتم الان تتابعون خبر بعد اجتماع الوزير.. "معسكر مغلق" يكشف ما يدور قبل لقاء القمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 06:24 مساءً - أفادت صحف محلية مصرية بأن مسؤولي الزمالك، أخطروا الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة جوزيه غوميز، بالدخول في معسكر مغلق، تحسبا لخوض الفريق مباراة القمة أمام النادي الأهلي .

وسائل الإعلام ذكرت أن عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، طلب من اللاعبين والجهاز الفني، دخول الفريق معسكر مغلق مساء الإثنين، تحسبا لمواجهة الأهلي الثلاثاء بالدوري.

يأتي هذا في وقت عقد فيه وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، اجتماعا مع رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب، لبحث موقف الفارس الأبيض من استكمال مسابقة الدوري المصري.

ويفترض أن يلتقي الأهلي والزمالك مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة.

كان الزمالك قد خسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب يوم 17 يونيو الجاري ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

اللقاء شهد حالات تحكيمية جدلية أبرزها ضربة جزاء نفذها أحمد السيد زيزو جناح الفريق وارتطمت بالعارضة العليا لمرمى المصري قبل أن تصطدم بالأرض وسط خلاف حول ما إذا كانت تخطت خط المرمى بكامل محيطها أم لا، في حين كان قرار الحكم أحمد الغندور عدم احتسابها.

بعد المواجهة أصدر الزمالك بيانا عبر فيه عن استيائه مما وصفه بالتجاوزات الصارخة للتحكيم وطالب بإيقاف الحكم وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة مباريات الفريق.

وأعلنت إدارة النادي رفضها خوض مباراة الأهلي إلا بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص ورفعت مطالب عدة أبرزها تساوي الفرق في عدد المباريات التي تخوضها وإكمال المواجهات المؤجلة، وإعلان جدول واضح للمباريات المتبقية في بطولة الدوري المصري وتحسين مستوى التحكيم.