العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يدعوان لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

جدة - نرمين السيد - العاهل الأردني والرئيس الفرنسي

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصالها بكل الطرق الممكنة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة باريس. وأكد العاهل الأردني والرئيس الفرنسي، التزامهما بالاستمرار في العمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وتابع العاهل الأردني والرئيس الفرنسي، أنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين. وحذر العاهل الأردني، من خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدد العاهل الأردني والرئيس الفرنسي، على أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه.

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