مسؤولون فلسطينيون في غزة: الرصيف العائم لم يقدم شيئًا لأهالي القطاع

جدة - نرمين السيد - الرصيف العائم في غزة

طالب مسؤولون فلسطينيون بغزة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالضغط على الإدارة الأمريكية وإسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف مسؤولون فلسطينيون بغزة، أن الرصيف العائم لم يقدم شيئا لأهالي القطاع.

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