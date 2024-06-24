حماس: نتنياهو يكذب على عائلات المحتجزين ولا يهتم بحياة أبنائهم

جدة - نرمين السيد - قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن حديث نتنياهو عن إبرام اتفاق جزئي والاستمرار في العدوان يؤكد أنه يكذب على عائلات المحتجزين ولا يهتم بحياة أبنائهم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الحركة، أن نتنياهو هو الذي يرفض ويعطل ما ورد في خطاب بايدن بشأن الهدنة، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الأخير وليس حركة حماس.

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