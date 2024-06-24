مدير مطار بيروت الدولي: تقرير صحيفة تلجراف البريطانية ضعيف وهش (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - مدير مطار بيروت الدولي
وأضاف "الحسن"، في لقاء خاص، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "التقرير فيه إساءة كبيرة لسمعة المطار، فقد جاء فيه أنه يستند إلى معلومات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا".
وتابع: "بعد أقل من نصف ساعة على نشر التقرير غيّرت الصحيفة محتوى التقرير، وفندنا بالأرقام كل ما جاء في التقرير، كما أن وزارة النقل البريطانية على تعاون كامل مع الطيران المدني اللبناني ومع جهاز أمن المطار".
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