مسؤولون فلسطينيون: جيش الاحتلال منع إدخال الدواء والغذاء إلى أهالي غزة

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فلسطينيون بغزة، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال منع إدخال الدواء والغذاء إلى أهالي القطاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف مسؤولون في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال أحرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

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