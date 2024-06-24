نتنياهو: المعارك "العنيفة" ضد حماس في رفح "على وشك الانتهاء" وسنتجه للشمال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن المعارك "العنيفة" التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد حماس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "على وشك الانتهاء".

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية "المرحلة العنيفة من المعارك ضد حماس على وشك الانتهاء. هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها العنيفة على وشك الانتهاء في رفح".

وأضاف رئيس الوزراء، في أول مقابلة معه تجريها قناة تلفزيونية إسرائيلية منذ بدء الحرب ضد حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "بعد انتهاء المرحلة العنيفة، سنعيد نشر بعض قواتنا نحو الشمال، وسنفعل ذلك لأغراض دفاعية في شكل رئيسي، لكن أيضا لإعادة السكان (النازحين) إلى ديارهم".

وشدد نتنياهو أيضا على أنه لن يقبل أي اتفاق "جزئي"، قائلا "الهدف هو استعادة الرهائن واجتثاث نظام حماس في غزة".

وردا على سؤال حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، أوضح نتنياهو أن إسرائيل سيكون لها دور تؤديه على المدى القصير من خلال "سيطرة عسكرية". وقال "نريد أيضا إنشاء إدارة مدنية، بالتعاون مع فلسطينيين محليين إن أمكن، وربما بدعم خارجي من دول المنطقة، بغية إدارة الإمدادات الإنسانية، وفي وقت لاحق، الشؤون المدنية في قطاع غزة".

ومنذ أشهر، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تحديات في الشارع بسبب إدارته الحرب. ويتجمع العشرات يوميا للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وعودة الرهائن. وأكد نتنياهو أنه "إذا سقطت هذه الحكومة، فستُشكَّل حكومة يسارية وستفعل شيئا على الفور: إقامة دولة فلسطينية، دولة فلسطينية إرهابية ستعرض وجودنا للخطر".

"الخطر يتزايد من اتساع رقعة الحرب"

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان، بعد أيام فقط من تهديد حزب الله لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "الخطر يتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان، نحن على أعتاب اتساع رقعة الحرب".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها ستتوجه إلى لبنان، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مقلق.

في غضون ذلك، توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، الأحد، لمناقشة المرحلة المقبلة من حرب غزة وتصاعد الهجمات على الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله، مما يثير مخاوف حيال إمكانية اتساع نطاق الصراع.