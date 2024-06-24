نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يداهم الضفة الغربية.. ويعتقل 12 فلسطينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - داهمت قوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عدة أهداف في الضفة الغربية، من بينها كفار نعمة وسلواد والخليل ونابلس، حيث اعتقلت 12 فلسطينيا.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته صادرت أسلحة ومواد لصنع المتفجرات، فيما أشارت إلى بدء التحقيق مع العديد من المشتبه بهم.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن التحقيق الذي أجراه كشف أن الانفجار الذي وقع الليلة الماضية بالقرب من مستوطنة بات حيفر ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في الجانب الفلسطيني من منطقة التماس قرب طولكرم تم وضعه وتفعيله عن بعد من قبل فلسطينيين بهدف سحب القوات إلى منطقة الانفجار ولم تقع إصابات أو أضرار.