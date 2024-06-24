دبي تطلق مشروعا لتطوير شبكة تصريف الأمطار بـ30 مليار درهم

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت إمارة دبي، اليوم الاثنين، مشروعا متكاملا لتطوير شبكة تصريف الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم (نحو 8.2 مليار دولار)، حسب ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن المشروع سيكون أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة بنسبة 700 بالمئة ويعزز جاهزية دبي لمواجهة التحديات المستقبلية المناخية.

ومن المقرر البدء فورا في المشروع، وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي في عام 2033.

سيغطي المشروع الجديد كافة مناطق دبي ويستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب يوميًا من المياه، وسيخدم دبي للمئة عام القادمة، حسب ما ذكره الشيخ محمد بن راشد، مضيفا أن "دبي ستبقى محافظة على بنيتها التحتية.. ومكتسباتها العمرانية.. وتعزيز السلامة والأمان لكل من يعيش على أرضها".