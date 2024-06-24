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العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: نوشك على تفكيك كتيبة حماس في رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 07:21 مساءً - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الإثنين، إنه "تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة حماس في رفح"، بعد أسابيع من القتال في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأضاف: "من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي يمكننا فيها القول إننا فككنا كتيبة حماس في رفح".

واستدرك هاليفي: "هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، لكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش الإسرائيلي: نوشك على تفكيك كتيبة حماس في رفح .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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