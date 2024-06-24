العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: نوشك على تفكيك كتيبة حماس في رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 07:21 مساءً - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الإثنين، إنه "تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة حماس في رفح"، بعد أسابيع من القتال في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأضاف: "من الواضح أننا نقترب من المرحلة التي يمكننا فيها القول إننا فككنا كتيبة حماس في رفح". واستدرك هاليفي: "هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد إرهابيون، لكن أنها لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية".

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