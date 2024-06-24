وسائل إعلام: استخدام 1.4 مليار يورو من أرباح أصول روسيا لمساعدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - الأزمة الروسية الأوكرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، نقلا عن رويترز، بأن الاتحاد الأوروبي وافق على خطة لاستخدام نحو 1.4 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.





يذكر أن 4 أشخاص قتلوا وإصابة أكثر من 30 آخرين، في هجوم صاروخي روسي على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا.

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