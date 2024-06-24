نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع شخصين في حريق بمقاطعة موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف اليوم الاثنين مصرع شخصين في حريق في منطقة فريازينو، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تواصل عملها في إخماد الحريق.

وكتب في قناته على "تلغرام": "للأسف، لقي شخصان حتفهما في حريق في فريازينو، ويواصل رجال الإطفاء إخماد الحريق"، لافتا إلى أن 16 طاقم إسعاف تعمل في الموقع.

وبحسب فوروبيوف، ثمة بين الضحايا رجل يبلغ من العمر 34 عاما وهو في حالة خطيرة ويرقد في العناية المركزة بالمستشفى. وطلب اثنان من رجال الإنقاذ المساعدة الطبية بسبب الأبخرة السامة الناتجة عن الحريق، لكنهم رفضوا دخول المستشفى.

وأوضحت خدمات الطوارئ الروسية أن مساحة الحريق وصلت إلى 4.5 ألف متر مربع. واشتعلت النيران في أربعة طوابق في أحد المباني. وتم إرسال مروحية ثانية من طراز "كا-32" من مركز الطيران بموسكو للمساعدة على إخماد الحريق الذي تسبب بانهيار المبنى.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن أكثر من 100 شخص و40 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق، وعمل رجال الإطفاء معقد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدخان الكثيف.

ومن جانبها، فتحت إدارة لجنة التحقيق الروسية في مقاطعة موسكو قضية جنائية بموجب المادة "التسبب في حالة وفاة بسبب الإهمال".

وفي وقت سابق اليوم، أفيد أن الحريق كان في معهد أبحاث "بلاتان"، لكن الخدمة الصحفية لشركة "روس الكترونيكا" القابضة أوضحت أن المبنى لا علاقة له بمعاهد البحوث وصناعة الدفاع.