العالم اليوم - الزمالك يعلن موقفه النهائي من القمة: لا نملك سوى هذا القرار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 يونيو 2024 09:24 مساءً - أعلن نادي الزمالك، ليل الإثنين، انسحابه من مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، المقررة الثلاثاء.

وعلل النادي قراره بـ"غياب مبدأ تكافؤ الفرص"، حسبما أفاد بيان الزمالك.

وقال البيان: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا، أن جماهير الزمالك العظيم دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا (الثلاثاء) نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وأضاف: "تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وختم البيان: "عذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".

وكان من المفترض أن يلتقي الفريقان مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري المصري على ملعب القاهرة.

ويرفض الزمالك استكمال الدوري إلا بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة من الدور الأول.

وخاض الأهلي 18 مباراة جمع خلالها 42 نقطة تضعه في المركز الثاني، بينما لعب الزمالك 20 مباراة وله 34 نقطة ويقبع في المركز العاشر، علما أن بعض الفرق لعبت 27 مباراة.