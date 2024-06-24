تفحم 7 طوابق بالكامل في حريق نشب فى مركز أبحاث بضواحي موسكو

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، باحتراق 7 طوابق بالكامل في حريق مركز أبحاث بضواحي موسكو.





يشار إلى أنه لقى شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرين جراء العواصف التي ضربت موسكو، أمس، فيما تضررت الممتلكات العامة والخاصة.

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