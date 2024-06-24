طيران الاحتلال يشن غارتين على مناطق جنوب وغرب مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - طيران الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن طيران الاحتلال شن غارتين على مناطق جنوب وغرب مدينة غزة.





وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

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