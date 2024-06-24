جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم البنتاجون، أن عدم وجود حاملة طائرات في المنطقة لا يعني أن واشنطن لا تملك القدرات لحماية قواتها وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.





وتابع المتحدث باسم البنتاجون: "ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. وأضاف: "نركز على منع نشوب صراع إقليمي أوسع وحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيًا"‎. ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، مخلفًا وراءه الدمار والقتل، حيث لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.

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