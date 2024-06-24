بلينكن: إسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن لا ترغب في احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتبحث عن بديل لذلك.





وتابع: «إسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية الرئيسية في رفح الفلسطينية»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. وأضاف: «دعمنا لإسرائيل يعود لسنوات مضت وهذا لن يتغير، وشحنة الأسلحة المتجهة لإسرائيل التي تم إيقافها لا تزال قيد التقييم، ولابد من معرفة من سيحكم قطاع غزة بعد حماس». ومن المقرر أن «بلينكن» سيؤكد خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي تعهد واشنطن الكامل بأمن إسرائيل وعلى ضرورة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

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