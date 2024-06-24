الاتحاد الأوروبي يقر استخدام أرباح أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 10:28 مساءً - اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على استخدام أرباح أصول روسية مجمدة تبلغ 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار) لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا.

استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

وقررت حكومات الاتحاد بالفعل في مايو استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دوله لمساعدة أوكرانيا مع تخصيص 90 بالمئة من الأموال للمساعدات العسكرية. لكن دبلوماسيين يقولون إن المجر تعرقل الموافقة على الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحتفظ بودابست بعلاقات ودية مع موسكو أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي إذ أنها لا تقدم أسلحة لأوكرانيا.

وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أعضاء آخرين في الاتحاد وحلف شمال الأطلسي لإرسالهم أسلحة لموسكو قائلا إنهم يؤججون الحرب.

اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بـ الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج اليوم الإثنين إن الإجماع المعتاد لقرارات السياسة الخارجية لم يكن ضروريا نظرا لأن بودابست اختارت الانسحاب من قرارات سابقة بشأن الخطة ذاتها.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لحضور الاجتماع "بما أن المجر لم تشارك في القرار، فليس من الضروري أن تشارك في التنفيذ".

وخطة الاتحاد الأوروبي للاستخدام الفوري لأرباح الأصول الروسية المجمدة منفصلة عن القرار الذي اتخذه زعماء مجموعة السبع هذا الشهر باستخدام العوائد المستقبلية لتمويل قروض قيمتها 50 مليار دولار لأوكرانيا.